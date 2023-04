POL-PDNR: Fahrlässiges In Brand setzen eines Hühnerverschlags

Unkel (ots) - In der Zeit von Donnerstagabend den 6.4. bis Samstagmorgen den 8.4. kam es zu einem Einbruch in eine Physiotherapiepraxis in der Siebengebirgsstraße in Unkel. Eine Spurensuche vor Ort wurde durchgeführt, vorhandene Videoaufzeichnungen werden noch ausgewertet. Die Polizei Linz am Rhein bittet um sachdienliche Hinweise unter der 02644-9430 oder per E-Mail an PILinz.Wache@Polizei.RLP.de Rückfragen bitte an: ...

mehr