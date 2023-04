POL-PDNR: Verkehrsgefährdung durch Steine werfende Kinder

Betzdorf (ots) - Am Sonntag, den 09.04.2023 um 12:15 Uhr konnten bei einer 30-jährigen Fahrerin eines VW Polo in der Industriestraße in Betzdorf bei einer Verkehrskontrolle drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Der amtsbekannten Dame wurde daher eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Da im Rahmen einer PKW-Durchsuchung auch noch geringe Mengen an Betäubungsmitteln aufgefunden wurden, ...

