Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.07.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Walldürn: Einsatz von Polizei und Feuerwehr nach Chemikalienfund

Einen größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Umweltbehörden gab es am Dienstagvormittag in Walldürn. Bei einer Durchsuchung im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens konnte in einem Lager eine kleinere Menge Chemikalien aufgefunden werden. Da zunächst nicht feststand, um was es sich bei den Substanzen handelt, wurden die Spezialisten der Feuerwehr und die zuständigen Behörden alarmiert. Eine erste Überprüfung ergab dann, dass keine konkrete Gefahr für die Bevölkerung und die Einsatzkräfte bestanden hat. Der Arbeitsbereich Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidiums Heilbronn prüft nun, ob der Besitzer der Stoffe bei der Lagerung oder dem Umgang mit den Substanzen gegen strafrechtliche Vorschriften verstoßen hat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell