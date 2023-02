Polizei Düren

POL-DN: Unfall mit Mofafahrerin in Jülich

Jülich (ots)

Auf der Kurfürstenstraße in Jülich hat es am Montag (13.02.2023) einen Unfall gegeben. Eine Mofafahrerin verletzte sich leicht, als sie gegen eine geöffnete Autotür fuhr.

Gegen 07:00 Uhr am Morgen befuhr eine 51-jährige Jülicherin mit ihrem Mofa die Kurfürstenstraße in Fahrtrichtung Münchener Straße. Hierbei übersah sie die bereits offene Tür eines geparkten Autos, in das der 38 Jahre alte Fahrer aus Niederzier zum Unfallzeitpunkt gerade einsteigen wollte. Es kam zur Kollision, bei der die Tür des Autos massiv beschädigt wurde. Die 51-Jährige stürzte. Die Frau aus Jülich wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie begab sich eigenständig zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von rund 6500 Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell