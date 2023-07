Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.07.2023 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Freudenberg: Unbekannter Fahrzeuglenker beschädigt Treppe

Das Polizeirevier Wertheim sucht Zeugen, nachdem ein Unbekannter am Montag über eine Steintreppe in Freudenberg fuhr. Der Fahrer war zwischen 6 Uhr und 14.30 Uhr auf der Lindtalstraße unterwegs. Als er in den Lindtalweg einfuhr kam er nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte die Treppe zu einem Privatgelände. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

