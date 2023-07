Polizei Salzgitter

Pressemitteilung für den Bereich Peine

Peine

17.07.2023

Peine (ots)

Peine | Edemissen | Bruchweg

Am 07.07.2023 konnte durch eine aufmerksame Spaziergängerin ein Fiepen im Gebüsch des Bruchwegs in Edemissen wahrgenommen werden. Daraufhin habe sie einen im Schatten abgestellten und geschlossenen Karton entdeckt. Im Karton haben sich vier Hundewelpen auf einer Decke sitzend befunden. Anschließend ist die Finderin zum Tierheim Peine gefahren und habe dort absprachegemäß auf die eingesetzten Beamten gewartet. Die Finderin konnte keinerlei Hinweise auf Personen geben, die den Karton samt Hundewelpen an oben genannter Örtlichkeit abgestellt haben. Die Hundewelpen sind augenscheinlich ausgesetzt worden. Bei den vier Welpen handelt es sich mutmaßlich um die Rasse "Appenzeller Sennenhunde". Es sind je zwei Rüden und zwei Hündinnen in schwarz/ braun/ weißer Fellfarbe. Laut Aussage der Tierärztin seien die beiden Tiere ca. sechs bis sieben Wochen alt. Alle befinden sich in einem aufgeweckten und erstmal guten Zustand. Die Tiere verbleiben vorerst im Tierheim Peine.

Hinweise nimmt die Polizei in Peine unter 05171-9990 entgegen.

