Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Wolfenbüttel in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 17.07.2023:

Peine (ots)

Sonntag, 16.07.2023, zwischen 09:20 Uhr-10:00 Uhr

Wolfenbüttel | Schöppenstedt

Durch einen Brandentdecker wurde gemeldet, dass an der IGS Schöppenstedt Reifen brennen, welche sich an der Hausfassade in einem Kellergang befinden. Die Reifen konnten durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht und ein Übergreifen auf die Hausfassade verhindert werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Reifen gezielt vor den Kellereingang gestellt wurden und mittels unbekannten Brandbeschleuniger entzündet wurden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann nicht genau beziffert werden. Der Schaden wird auf 500EUR geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

