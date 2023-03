Polizei Mettmann

POL-ME: Radfahrer bei Unfall verletzt - Monheim am Rhein - 2303019

Mettmann (ots)

Am Sonntag (5. März 2023) ist ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Monheim-Baumberg so schwer verletzt worden, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Das war geschehen:

Ein 56-jähriger Langenfelder war gegen 14 Uhr mit seinem Seat Leon auf dem Landecker Weg aus Richtung Europaallee unterwegs. Kurz hinter dem Kreisverkehr fuhr er auf Höhe der Einmündung zur Bonhoefferstraße an den rechten Fahrbahnrand, um entgegenkommende Fahrzeuge passieren zu lassen.

Zu dem Zeitpunkt kam ein 40-jähriger Radfahrer aus der Bonhoefferstraße gefahren und wollte im Kreuzungsbereich nach links in den Landecker Weg abbiegen. Der Radfahrer musste aufgrund des heranfahrenden Seat abrupt abbremsen, verlor daraufhin die Kontrolle über sein Rad und fiel über den Lenker gegen den zum Stehen kommenden Seat. Rettungskräfte brachten den 40-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Seat entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell