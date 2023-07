Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 16. Juli 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfall, alkoholisierte PKW-Führerin, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung Bundestraße 79, hinter Mattierzoll, Sachsen-Anhalt Städtisches Klinikum Wolfenbüttel, Zentrale Notaufnahme 16.07.23, gegen 02.30 Uhr

Eine 34jährige Frau aus Halberstadt, die vermutlich unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand, verursachte am gen. Ort einen Verkehrsunfall mit ihrem PKW. Der Unfallort wurde zunächst von einer Funkstreife des PK Wolfenbüttel aufgesucht, bis die zuständigen Kollegen aus Sachsen-Anhalt am Ort erschienen. Durch die Wolfenbütteler Kollegen wurde die Alkohol-/Drogenbeeinflussung der Dame festgestellt und die Folgemaßnahmen, Entnahme einer Blutprobe, Beschlagnahme des Führerscheins mitgeteilt. Sofort leistete die Frau Widerstand und trat u. a. eine 23jährige Beamtin gegen das Schienbein und einen 25 Jahre alten Beamten gegen den Kopf. Die Frau konnte schließlich dem Städtischen Klinikum in Wolfenbüttel zur Blutentnahme zugeführt werden. Hier leistete sie wiederum erheblichen Widerstand und trat gezielt um sich. Die Bändigung der Frau und die Durchführung der polizeilichen Maßnahme gelang schließlich durch vier Polizeibeamt*innen unter Zuhilfenahme von Fixierungsmaterial des Krankenhauses. Während des ganzen Einsatzes wurden alle beteiligten Polizeibeamt*innen zudem durchgehend beleidigt, so dass gegen die Dame mehrere Strafverfahren eingeleitet wurden.

Schlägerei zwischen vier Personen

Wolfenbüttel, Lange Straße 15.07.23, gegen 16.30 Uhr Ein 24jähriger geriet mit einem 33 Jahre alten Mann und zwei 25jährigen in Streit, der schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Die Besatzungen zweier eingesetzter Funkstreifenwagen konnten die Kontrahenten trennen und die Lage beruhigen. Eine Person wurde dem städtischen Klinikum zur ambulanten Behandlung zugeführt, die anderen erlitten teilweise Prellungen. Gegen alle Beteiligten wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Körperverletzung/Beleidigung

Wolfenbüttel, Am Buschkopf 15.07.23, gegen 19.20 Uhr Ein 49jähriger und ein 46jähriger Mann gerieten vor einem Restaurant in verbale Streitigkeiten in deren Verlauf der Ältere dem Jüngeren gegen den Hals schlug. Dieser wurde dadurch nicht verletzt. Die eingesetzte Funkstreife erteilte dem Aggressor einen Platzverweis und leitete ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein. Eine weitere Strafanzeige wegen Beleidigung der eingesetzten Beamt*innen erwartet ihn zusätzlich.

Einbruchdiebstahl

Kissenbrück, Okerweg 14.07.23, 14.45 Uhr bis 16.07.23, 00.56 Uhr Im o.g. Zeitraum wurde gewaltsam in eine Firma am gen. Eingebrochen. Das Diebesgut konnte noch nicht benannt werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Cremlingen, Helmstedter Straße 15.07.23, 15.07 Uhr Ein 34jähriger E-Scooter Fahrer wurde von einer Funkstreifenbesatzung kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der nötige Versicherungsschutz nicht bestand, was zur Folge hatte, dass gegen den Mann ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet wurde.

