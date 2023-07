Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht des PK Peine, Samstag/ Sonntag, 15./16.07.2023

Peine (ots)

Betrug

Ort: 31246 Ilsede, Meeschemorgen, Sa., 15.07.2023, 16:00 Uhr Glück im Unglück hatte eine 79jährige Frau aus Ilsede. Eine bislang unbekannte Person gab sich per Whatsapp-Messenger als Tochter der Geschädigten aus und bat um 2383,83 Euro per Sofortüberweisung. Angeblich wolle sie damit wichtige Rechnungen bezahlen. Die Dame überwies zwar zunächst das Geld, bemerkte aber im Nachhinein den Betrug und konnte die Überweisung über den Kundenservice ihrer Bank stoppen. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt. Die Ermittlungen dauern an.

Platzverweis endet in der Zelle

Ort: 31228 Peine, Stederdorf, Hesebergweg, So., 16.07.2023, 02:00 Uhr Ein 37jähriger Mann konnte sich nicht so benehmen und erhielt aufgrund dessen von der Polizei einen Platzverweis. Trotz mehrfacher Aufforderung kam er diesem nicht nach und landete letztlich im Gewahrsam der Polizei Peine. Neben einer Ordnungswidrigkeitenanzeige darf er zusätzlich noch die Kosten für die Übernachtung in der Zelle bezahlen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell