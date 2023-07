LPI-J: Versuchter Diebstahl

Saale-Holzland-Kreis (ots) - In ihrer Ruhe gestört, fühlten sich am Sonntagmorgen Anwohner in der Dorfstraße in Schlöben. Eine kleinere Personengruppe hatte sich im dortigen Bereich zu einer Feier zusammengefunden und Musik abgespielt. Seitens der Polizei wurde den Verursacher belehrt und zur Ruhe ermahnt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

