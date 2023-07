LPI-J: In nächtlicher Ruhe gestört

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Am Sonntagfrüh befuhr die 74-jährige Fahrerin eines PKW Mazda in Bad Klosterlausnitz die Jenaische Straße in Richtung Markt, als ein anderes Fahrzeug zu weit auf ihre Spur kam. Beide Fahrzeuge berührten sich an den Seitenspiegeln, wodurch ein Schaden am PKW Mazda verursacht wurde. Der Unfallgegner entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

