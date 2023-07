Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Mutmaßliche Schleusung an Frankfurter Stadtbrücke festgestellt

Frankfurt (Oder) (ots)

Am Donnerstag deckten Einsatzkräfte der Bundespolizei die unerlaubte Einreise von fünf ägyptischen und sechs afghanischen Staatsangehörigen im Frankfurter Stadtgebiet auf.

Gegen 11:30 Uhr kontrollierten Bundespolizisten eine Gruppe von elf Personen, die an der Frankfurter Stadtbrücke gerade zu Fuß aus Polen eingereist waren. Lediglich ein afghanischer Staatsangehöriger war im Besitz seines Reisepasses. Keine der Personen verfügte über erforderliche Dokumente für eine legale Einreise nach Deutschland. Nachdem die die Bundespolizei die Personen gestoppt hatte, meldete sich ein Zeuge aus Polen. Er gab an, beobachtet zu haben, wie eine größere Personengruppe zuvor aus einem schwarzen Pkw Kombi in Slubice abgesetzt wurde. Nähere Angaben zum Fahrzeug konnte er nicht machen.

Die Beamten nahmen die Männer im Alter zwischen 16 und 48 Jahren in Gewahrsam und leiteten Ermittlungen wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts ein. Nach Abschluss der Bearbeitung und Äußerung von Schutzersuchen übergaben die sechs Erwachsenen an die Zentrale Ausländerbehörde des Landes Brandenburg.

Die insgesamt fünf alleinreisenden Minderjährigen im Alter von 16 und 17 Jahren konnten verschiedenen Jugendeinrichtungen in der Region Frankfurt (Oder) übergeben werden.

