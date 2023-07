BPOLD-B: Nach Bürgerhinweis: Bundespolizei deckt Schleusung von 16 Personen auf

Potsdam (ots) - Am frühen Mittwochmorgen nahmen Bundespolizisten einen Mann am Bahnhof Potsdam Park Sanssouci vorläufig fest, der zuvor versucht haben soll, einen Fahrausweisautomaten aufzubrechen. Seinem Komplizen gelang die Flucht. Gegen 02:45 Uhr informierte die Deutsche Bahn AG die Bundespolizei über eine Alarmauslösung an einem Fahrausweisautomaten am Bahnhof ...

