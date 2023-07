Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Tatverdächtigen nach Fahrausweisautomatenaufbruch festgenommen

Potsdam (ots)

Am frühen Mittwochmorgen nahmen Bundespolizisten einen Mann am Bahnhof Potsdam Park Sanssouci vorläufig fest, der zuvor versucht haben soll, einen Fahrausweisautomaten aufzubrechen. Seinem Komplizen gelang die Flucht.

Gegen 02:45 Uhr informierte die Deutsche Bahn AG die Bundespolizei über eine Alarmauslösung an einem Fahrausweisautomaten am Bahnhof Potsdam Park Sanssouci. Als alarmierte Einsatzkräfte kurz darauf am Bahnhof eintrafen, flüchteten zwei Männer vom Bahnsteig und warfen dabei ihre Rucksäcke weg. Den Beamtinnen und Beamten gelang es, einen 38-Jährigen an einer Böschung zu stoppen und vorläufig festzunehmen. In seiner Jackentasche fanden die Einsatzkräfte ein Tierabwehrspray. Der zweite Tatverdächtige entfernte sich über die Gleise in Richtung Potsdam Charlottenhof. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit Unterstützung der Polizei Brandenburg blieben erfolglos.

Die Bundespolizei ermittelt u. a. aufgrund des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie der Sachbeschädigung gegen den bereits polizeibekannten 38-jährigen deutschen Staatsangehörigen und dessen bislang unbekannten Komplizen. In den am Tatort aufgefundenen Rucksäcken befanden sich neben Handschuhen und Sturmhauben diverses Ein- bzw. Aufbruchswerkzeug (u. a. Trennschleifer, Brecheisen, Hammer).

Darüber hinaus sicherten die Bundespolizisten entsprechende Spuren am Fahrausweisautomaten. Ein Zugriff auf das Bargeld im Automaten gelang den Tätern nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht. Der Automat ist jedoch nicht mehr funktionstüchtig und muss repariert werden.

