Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Mann nach sexueller Belästigung festgenommen - Bundespolizei sucht weitere Geschädigte

Berlin-Lichtenberg (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag soll ein Mann mehrere Frauen in einer S-Bahn der Linie S75 zwischen den Bahnhöfen Berlin Ostkreuz und Lichtenberg belästigt haben. Bundespolizisten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest.

Gegen zwei Uhr morgens bemerkten Zeugen, wie sich der Mann während der Fahrt mit der S-Bahn zu einer Frau setzte und diese an den Oberschenkel gefasst haben soll. Die Frau verließ die Bahn beim Halt am Bahnhof Berlin Lichtenberg. Als der Mann ihr folgte, verließ ein Zeuge ebenfalls den Zug und informierte die Polizei per Notruf über den Vorfall. Als der 34-Jährige mit seinem Mobiltelefon Fotos des Tatverdächtigen fertigte, soll dieser ihn bedrängt und versucht haben, ihn zu treten. Darüber hinaus hat der Angreifer dabei sein Geschlechtsteil entblößt. Einsatzkräfte der Bundespolizei forderten ihn kurz darauf auf, seinen Penis zu bedecken und nahmen den 27-Jährigen auf dem Bahnsteig vorläufig fest. Auf dem Weg zur Dienststelle leistete der ukrainische Staatsangehörige erheblichen Widerstand.

Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts der sexuellen Belästigung, der Vornahme exhibitionistischer Handlungen sowie des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte gegen den alkoholisierten (2,94 Promille Atemalkoholkonzentration) 27-jährigen Ukrainer.

Zeugen des Vorfalls gaben an, dass der Mann darüber hinaus weitere Frauen in der S-Bahn belästigt haben soll. Neben der einen, unbekannt gebliebenen, Geschädigten ist die Bundespolizei auf der Suche nach weiteren möglicherweise betroffenen Frauen - sie werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden.

Hinweise nimmt die Bundespolizei rund um die Uhr unter der Rufnummer 030 / 297779 0 sowie der kostenlosen Servicenummer 0800 / 6 888 000 entgegen. Darüber hinaus kann auch jede andere Polizeidienststelle kontaktiert werden.

