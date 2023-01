Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Prüm (ots)

In der Zeit von Freitag, den 20.01.2023, auf Samstag, den 21.01.2023, kam es zwischen 21 Uhr und 9 Uhr am Busbahnhof des Gerberwegs in Prüm zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten hier eine Glasscheibe der überdachten Bushaltestelle. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Prüm Tel: 06551/9420 zu wenden.

