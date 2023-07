Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 15. Juli 2023

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel - Körperverletzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern Fr., 14.07.2023, 07:45 Uhr 38302 Wolfenbüttel, Neuer Weg

Zwei männliche Verkehrsteilnehmer gerieten am Freitagmorgen in eine gewalttätige Streiterei. Der vorausfahrende 32-Jährige stoppte aufgrund eines aus seiner Sicht unerklärlichen Hupsignales des hinter ihm fahrenden Kraftfahrzeugführers, um sein Gegenüber zur Rede zur stellen. Im weiteren Verlauf schlägt er das 39-Jährige Gegenüber gezielt mit der Faust in das Gesicht und wird seinerseits durch einen Ellenbogenstoß verletzt. Erst durch das Eingreifen der eingesetzten Polizeibeamten konnten die Parteien beruhigt werden. Gegen beide Beteiligten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Wolfenbüttel - Körperverletzung zwischen Lebensgefährten Fr., 14.07.2023, 10:00 Uhr 38300 Wolfenbüttel, Harnackstraße Zwischen zwei Lebensgefährten kam es am Freitagmorgen zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der sowohl der 35-Jährigen Mann, als auch die 33-Jährige Partnerin durch Schläge und Tritte oberflächliche Verletzungen davontrugen. Aufgrund der Wohnsituation und zur Verhinderung weiterer Gefahren, wurde der männliche Beschuldigte durch die eingesetzten Polizeibeamten der Wohnung verwiesen. Trotz der bestehenden Wegweisung kehrte der Beschuldigte noch im Tagesverlauf zweimal zur Wohnung zurück und musste wiederum durch den Einsatz der Polizei fortgeschickt werden. Gegen beide Beteiligten wurden Strafverfahren wegen Gewaltdelikten eingeleitet, der männliche Beschuldigte muss sich zudem wegen der beiden Zuwiderhandlungen gegen die Wegweisung verantworten.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell