Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 13.07.2023

Wolfenbüttel (ots)

Einbruch in ein Einfamilienhaus

Wolfenbüttel, Dürerstraße, 13.07.2023, 15:00 Uhr bis 13.07.2023, 22:00 Uhr

Zurzeit unbekannte Täter gelangten durch ein Fenster in das Einfamilienhaus. Im Haus durchsuchten die Täter mehrere Räume. Durch die Polizei wurde eine Spurensuche durchgeführt. Ob etwas entwendet worden ist, ist bisher nicht bekannt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Wohnungseinbruchdiebstahls ein. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Salzgitter unter 05341/ 18970 entgegen.

Diebstahl eines Wohnmobils

Wolfenbüttel, Mozartstraße, 12.07.2023 18:30 Uhr bis 12.07.2023, 20:45 Uhr

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 20:45 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ein am Fahrbahnrand geparktes Wohnmobil. Bisher konnte die Polizei keine Hinweise auf den/ die Täter und den Verbleib des Wohnmobils erlangen. Es entstand so ein Schaden in Höhe von ca. 60000 EUR. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Kraftfahrzeugdiebstahls ein. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Salzgitter unter 05341/18970 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell