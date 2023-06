Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Erneuter Brand auf Autohausgelände, Polizei sucht Zeugen

Offenburg (ots)

Erneut kam es in der Nacht auf Donnerstag bei einer Firma in der Neulandstrasse zum Brand von mehreren Fahrzeugen. Kurz nach Mitternacht, gegen 0:20 Uhr, ging über Notruf der Hinweis auf die brennenden Fahrzeuge ein. Neben den Helfern der Feuerwehr Achern waren die alarmierten Beamten vom Polizeirevier Achern/Oberkirch und der Kriminalpolizei am Einsatzort. Insgesamt wurden sieben Fahrzeuge der Marken Audi, BMW und Mercedes in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird nach ersten Schätzungen auf mehrere hundert Tausend Euro geschätzt. Die Maßnahmen der Feuerwehr und Behörden dauern aktuell noch an. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und mögliche Zusammenhänge mit dem Feuer am Vortag aufgenommen. Nach derzeitigem Stand ist von einer vorsätzlichen Brandlegung auszugehen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Personen, die entweder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder denen Informationen vorliegen, die zur Aufklärung der Brandlegung beitragen können. Telefon: 0781212820. /ks

