Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schuttertal - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Schuttertal (ots)

Ein Mann soll am Dienstagabend unter der Einwirkung von Alkohol auf der Straße "Kambach" die Kontrolle über seinen Hyundai verloren haben. Gegen 21:30 Uhr sei der Mittdreißiger durch eine Böschung auf ein fremdes Anwesen und einen dort geparkten Pkw gefahren. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen liegt derzeit bei circa 25.000 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen haben der Fahrer und sein Beifahrer sich leicht verletzt. Zur genaueren Untersuchung wurden beide in das örtliche Klinikum gebracht. Weiterhin wurde bei dem Fahrzeugführer mit einem Atemalkoholtest ein Wert von über 1,5 Promille gemessen, weshalb eine zusätzliche Blutentnahme im Klinikum stattfand. Gegen den Hyundai-Fahrer wurde Strafanzeige erstattet. /jo

