POL-OG: Achern - Brand auf Autohausgelände, Hinweise erbeten

Gaggenau (ots) - Gaggenau - Vermisstes Mädchen aufgegriffen Die seit dem 11. Mai vermisste 13-Jährige ist am Dienstagnachmittag von Beamten der Kripo Karlsruhe an einem Karlsruher Bahnhof wohlbehalten aufgegriffen worden. Sie befindet sich derzeit in einer Jugendeinrichtung. /wo Pressemeldung vom 24.05.2023 Gaggenau - Vermisst Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt sind auf der Suche nach einer 13-Jährigen Das ...

