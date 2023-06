Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Vermisstes Mädchen aufgegriffen

Gaggenau (ots)

Die seit dem 11. Mai vermisste 13-Jährige ist am Dienstagnachmittag von Beamten der Kripo Karlsruhe an einem Karlsruher Bahnhof wohlbehalten aufgegriffen worden. Sie befindet sich derzeit in einer Jugendeinrichtung.

Pressemeldung vom 24.05.2023

Gaggenau - Vermisst

Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt sind auf der Suche nach einer 13-Jährigen Das vermisste Kind ist bereits seit dem 11. Mai nach einem Streit nicht mehr zu Hause aufgetaucht und derzeit unbekannten Aufenthalts. Die 13-Jährige wird als schlank beschrieben. Sie trägt lange, blonde Haare und war zuletzt mit einem orangenen Oberteil, einer schwarze Jacke der Marke Nike und schwarz-grauen Turnschuhen der Marke Nike bekleidet. Mögliche Hinwendungsorte wurden bereits überprüft. Es liegen vage Informationen vor, dass das Mädchen sich möglicherweise im Raum Esslingen aufhalten könnte. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 0781 21-2820 entgegengenommen.

