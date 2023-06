Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Ab heute wieder Bäderdienst/Christian Pegel am Montag in Göhren auf Streife

Schwerin (ots)

Ab heute bis zum 31. August verstärken 90 Polizistinnen und Polizisten der Bereitschaftspolizei die Polizeipräsidien Neubrandenburg und Rostock in den Tourismus-Hotspots von Boltenhagen, Fischland/Darß über Usedom bis hin zur Region Müritz.

"Wie in jedem Sommer seit 32 Jahren unterstützen sie ihre Kollegen vor Ort während der Sommersaison, die viele Tausende Touristen für einen Besuch in unserem Bundesland nutzen. Gemeinsam sorgen sie dafür, dass Mecklenburg-Vorpommern nicht nur ein wunderschönes, sondern auch ein sicheres Urlaubsland ist", sagt Landesinnenminister Christian Pegel. Er wird am Montag im Ostseebad Göhren auf Rügen mit dem Bäderdienst dort auf Streife gehen.

Medienvertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen:

Termin: Montag, 5. Juni 2023, 13 Uhr Ort: Kurpavillon im Ostseebad 18586 Göhren/Rügen, Bernsteinpromenade

"Ich möchte mir auch in diesem Jahr ein Bild von unserem Bäderdienst machen. Und vor allem möchte ich, so wie im vergangenen Jahr im Ostseebad Boltenhagen, den Kolleginnen und Kollegen vor Ort stellvertretend für den gesamten Bäderdienst dafür danken, dass sie sich auch in diesem Jahr dieser zusätzlichen Herausforderung stellen", so Christian Pegel.

Original-Content von: Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell