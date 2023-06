Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Au am Rhein - Keine Beute nach Geldautomatensprengung

Au am Rhein (ots)

Ein lautes Knallgeräusch in der Nacht auf Mittwoch ist auf die Sprengung eines Geldausgabenautomaten in einer Bankfiliale in der Hauptstraße zurückzuführen. Eine Zeugin wurde um 2:43 Uhr durch die Explosion aufgeschreckt und setzte einen Notruf ab. Den bislang unbekannten Tätern ist es nach einer ersten Begutachtung allerdings nicht gelungen, Beute zu machen. Spezialisten des Landeskriminalamtes sowie Kriminaltechniker des Polizeipräsidiums Offenburg sind nun auf Spurensuche am Tatort. Über die Höhe des verursachten Sachschadens kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage gemacht werden. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter der Rufnummer: 0781 21-2820 an die Ermittler der Kripo erbeten.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell