Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230418-3-pdnms Zeugenaufruf nach Paketdiebstahl, Altenholz

Altenholz/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Altenholz/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am 15.04.2023 um 12.00 Uhr stand der Lieferwagen der Fa. Hermes in der Straße Freesenberg in Altenholz. Während der Fahrer Pakete in dem Gebiet auslieferte, haben bisher unbekannte Personen insgesamt vier Pakete aus dem Transporter entwendet. Die Polizei Altenholz bittet um Zeugenhinweise zum Tatgeschehen und zu dem oder den Tätern unter der Tel.: 04351/22000100.

Michael Heinrich

