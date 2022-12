Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kurzdarstellung der Wochenendlage der PI Trier

Trier (ots)

Am vergangenen Wochenende 16.-18.12.2022 ergaben sich für die Beamten der Polizeiinspektion Trier insgesamt 150 Einsatzanlässe, die ein Einschreiten erfordert hatten. Zwei dieser Anlässe werden wie folgt näher betrachtet:

Fußgänger kollidiert mit Pkw und flüchtet

Etwas kurios gestaltete sich am Freitagabend, gegen 22.40 Uhr eine Unfallaufnahme in der Trierer Saarstraße. Hier war ein Fußgänger unvermittelt auf die Fahrbahn geschritten, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Der herannahende Pkw konnte eine Kollision nicht mehr vermeiden und erfasste den Fußgänger, wobei die gefahrene Geschwindigkeit augenscheinlich nur sehr gering war. Doch anstatt sich helfen zu lassen, zog der mutmaßlich nur leicht verletzte Passant es vor, den Heimweg in Richtung Nikolausstraße anzutreten. Da auch am Pkw Schaden entstanden war, ermittelt die Polizei nun wegen Unfallflucht gegen den Fußgänger. Nach Zeugenaussagen hatte er den Eindruck gemacht, alkoholisiert zu sein. Der Fußgänger wird beschrieben als ca. 50 Jahre alt, 1,80m groß und Brillenträger. Er soll dunkel bekleidet gewesen sein.

Hinweise, die Rückschlüsse auf die Identität des Gesuchten ermöglichen könnten, nimmt die Wache der PI Trier unter 0651-9779/5210 entgegen.

Pkw in Vollbrand

Am Samstagmorgen, gegen 06.30 Uhr rückten die Berufsfeuerwehr Trier und Beamte der Polizeiinspektion Trier zu einem Parkplatz in der Dasbachstraße aus, nachdem dort ein brennender Pkw gemeldet worden war. Der Brand konnte zwar schnell gelöscht werden, das Fahrzeug dürfte jedoch durch die große Hitzeeinwirkung totalbeschädigt sein. Die ersten Ermittlungen ergaben als Ursache Hinweise auf das Vorliegen eines technischen Defektes.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell