Polizei Paderborn

POL-PB: Graffitischmierereien in der Innenstadt

Paderborn (ots)

(md) Am Montagmorgen, 21.03.2022 stellte der Inhaber eines Hauses in der Winfriedstraße Grafittischmierereien am Gebäude fest.

Bei dem Tatort handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus an der Ecke Windfriedstraße/Kilianstraße. Unten im Haus befindet sich eine Tierarztpraxis, deren Fensterfront in rot und lila unter anderem mit dem Schriftzug "ACAB" beschmiert wurde. Der genaue Tatzeitraum ist offen, die Polizei sucht Zeugen, die eventuell schon am vorangegangenen Wochenende verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251 306-0.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell