POL-PDPS: Diebe suchen Zeltplatz heim

Clausen (ots)

Unbekannte Täter suchten zwischen dem 30.04.2021 und dem 12.05.2021 den Jugendzeltplatz im Hollertal bei Clausen heim. Der oder die Täter brachen die Holzläden an einem Küchenfenster des dortigen Versorgungshauses auf, schlugen eine Scheibe ein und gelangten so in das Haus. Entwendet wurden mehrere Wasserhähne, ein Edelstahlwaschbecken und zwei Aluminiumleitern. Sollte es Zeugen geben, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, sollten die sich mit der Polizei in Waldfischbach-Burgalben in Verbindung setzen. /piwfb

