Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruchsdiebstahl in Ehrang

Trier-Ehrang

In der Nacht vom 16.12.2022 auf den 17.12.2022 verschafften sich unbekannte Täter unberechtigt Zutritt zum Firmengelände der Firma Kreber in der Servaisstraße in Trier-Ehrang. Im hinteren Bereich der Bahngleisen durchtrennten sie einen Zaun zum Firmengelände, von wo sie anschließend Messing, Kupferkabel und Kupferrohr im Wert von 2.100 EUR entwendeten. Dieses verbrachten sie über die Bahngleisen in Richtung Tankstelle, zu einem dortigen Wirtschaftsweg in Richtung Moselradweg. Auf Grund der Menge ist davon auszugehen, dass das Stehlgut mittels PKW oder Klein-LKW abtransportiert wurde.

Wer Hinweise über verdächte Fahrzeuge oder Personen im Tateitraum geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter 06502/91570 in Verbindung zu setzen.

