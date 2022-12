Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Idar-Oberstein (ots)

Am 16.12.2022 im Zeitraum von 19:00 - 23:00Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug, welches auf einem Parkplatz in der Idarer Fußgängerzone abgestellt war. Das Fahrzeug ist vermutlich durch Schläge oder Tritte beschädigt worden. Hierdurch ist ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich entstanden. Zeugen, die Hinweise zu der vorliegenden Straftat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 zu melden.

