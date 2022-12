Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorroller, 3 Personen verletzt

Longuich (ots)

Am Freitag, 16.12.2022, gegen 19.30 Uhr, kam es in Longuich, Trierer Straße zu einem folgenschweren Unfall. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand geriet ein 18-jähriger PKW Fahrer in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Motorroller zusammen. Der Motorroller war mit zwei Jugendlichen besetzt. Diese wurden schwer, der Autofahrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Es ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 10000,-EUR entstanden. Die Unfallstelle ist derzeit noch voll gesperrt. Ein Gutachter ist mit der Klärung der genauen Unfallursache beauftragt. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Schweich, die Autobahnpolizei Schweich, der Notarzt, das DRK und die Feuerwehr Longuich.

