Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand

B500: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Am Freitag, 14.01.2022, gegen 12:33 Uhr, kam es auf der B500, bei Frohnschwand, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem drei Menschen verletzt worden sind. Die Beteiligten, ein 30-jähriger Mann in einem VW und ein 33-jähriger Mann in einem BMW, befuhren die B500 talwärts hintereinander. Im Bereich Frohnschwand musste der VW-Fahrer bremsen, da ein vorausfahrendes Auto nach links abbog. Der BMW-Fahrer bemerkte die Verkehrssituation offenbar nicht mehr rechtzeitig und fuhr auf den VW auf. Eine Frau und ein dreijähriges Kind im VW wurden leicht verletzt. Der Fahrer des BMW wurde schwerer verletzt. Alle drei Verletzten kamen in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Der BMW musste abgeschleppt werden.

Die Feuerwehr Höchenschwand war mir drei Fahrzeugen am Einsatz beteiligt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell