POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Einbruch in Vereinsheim

Karlsruhe (ots) - Ein 46-jähriger Mann wurde am Samstagabend aus einem Supermarkt in der Karlsruher Innenstadt verwiesen. Daraufhin attackierte er einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit einem Messer. Nach derzeitigen Erkenntnissen fiel der 46-Jährige in einem Supermarkt in der Kaiserstraße auf, da er andere Kunden offenbar mehrfach verbal anpöbelte. Deshalb ...

mehr