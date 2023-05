Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Karlsruhe (ots)

Zwei Verletzte und hohe Sachschäden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Sonntagmorgen bei Bad Schönborn ereignet hat.

Eine 18-jährige Frau befuhr um kurz nach 02 Uhr aus Richtung Kronau kommend die Kreisstraße 3575 und wollte an der Einmündung zur K 3576 nach links in Richtung Bad Langenbrücken abbiegen. Aus noch ungeklärten Gründen übersah die Ford-Fahrerin dabei das letzte Fahrzeug einer entgegenkommenden Fahrzeugkolonne und stieß frontal mit dem Dacia eines 31-jährigen Mannes zusammen. Beide Fahrzeugführer verletzten sich dabei so schwer, dass sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstanden hohe Sachschäden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn gesperrt und aufwendig gereinigt werden.

Kai Lampe, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell