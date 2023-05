Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Östringen - Schwerverletzter Motorradfahrer nach Kollision mit Traktor

Karlsruhe (ots)

Ein 22-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Unfall auf der Landesstraße 552 zwischen Zeutern und Odenheim am Sonntagnachmittag schwer verletzt. Zur Versorgung des Verletzten war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Ersten Erhebungen an der Unfallstelle zu Folge fuhr der 22-Jährige mit seinem Motorrad gegen 14:30 Uhr auf der L 552 von Odenheim in Richtung Zeutern. In gleicher Richtung fuhr ein Traktor mit Anhänger. Der 16-jährige Fahrer des Traktors wollte an der Einmündung eines Feldweges nach links abbiegen. Zeitgleich setzte der dahinter fahrende Motorradfahrer zum Überholen an, wodurch die beiden Fahrzeuge miteinander kollidierten. Der 22-Jährige Motorradfahrer verletzte sich dabei nach ersten Erkenntnissen schwer, jedoch nicht lebensgefährlich und wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Julian Scharer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell