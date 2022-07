Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Einkaufen bestohlen

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Beim Einkaufen ist eine Frau aus dem Landkreis am Dienstag Opfer eines Taschendiebs geworden. Wie die 75-Jährige bei der Polizei anzeigte, wurde ihr der Geldbeutel aus der Handtasche gestohlen, während sie sich in einem Supermarkt in der Europastraße aufhielt. Demnach stellte die Seniorin plötzlich fest, dass offenbar jemand ihre Tasche geöffnet und die Geldbörse an sich genommen hatte. Tatzeit: etwa 10.30 Uhr.

Konkrete Hinweise auf mögliche Täter konnte die 75-Jährige nicht geben. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, können sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell