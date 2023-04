Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressmitteilung der PI Verden

Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz (ots)

Bereich Osterholz-Scharmbeck

Einbrüche in Wohnhäuser

Worpswede. Wohnungseinbruchdiebstahl - Am Samstagabend in der Zeit von 19:00 bis 23:00 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Bergedorfer Straße in Worpswede ein. Durch das Aufhebeln eines Fensters verschafften sich die Täter Zutritt zu dem Haus und durchwühlten die Räumlichkeiten. Zuvor durchsuchten diese bereits die unverschlossenen Räume auf dem landwirtschaftlichen Anwesen. Die Täter erbeuteten Bargeld und Schmuck. Sie konnten schließlich unerkannt fliehen.

Grasberg. Wohnungseinbruchdiebstahl - Zu einem weiteren Wohnungseinbruch kam es am selben Abend in der Zeit von 19:00 bis 21:00 Uhr in der Tüschendorfer Straße in Grasberg. Dort hebelten die bislang unbekannten Täter das Badezimmerfenster des Einfamilienhauses auf, gelangen in das Innere des Hauses und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Mit Bargeld als Beute verließen die Täter den Tatort schließlich unerkannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Fahrzeuge bei der Polizei Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

Verkehrsunfall mit umgekipptem Anhänger

Grasberg. Verkehrsunfall mit umgekipptem Anhänger - Am Samstagmittag kam es in der Meinershauser Straße in Grasberg zu einem Verkehrsunfall. Der 67- jähriger Fahrzeugführer eines landwirtschaftlichen Gespannes bog von der Huxfelder Straße nach links auf die Meinershauser Straße ab. Hierbei kippte der, mit ca. 6000 Litern flüssigem Dünger beladene, Anhänger des Gespannes auf die Seite. Der Fahrzeugführer blieb dabei unverletzt. Da sich die Ladung zum Teil in dem Seitenraum sowie einem angrenzenden Acker verteilte, rückte die Freiwillige Feuerwehr und die Untere Wasserbehörde aus. Die Straßensperrung wurde nach dem reinigen der Fahrbahn durch eine Spezialfirma sowie dem Auskoffern des Seitenraumes wieder aufgehoben. Der Gesamtschaden kann zurzeit noch nicht beziffert werden.

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Osterholz-Scharmbeck . Verkehrsunfall mit einer leicht verletzen Person - Am frühen Samstagnachmittag befuhr eine 68-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem VW Golf die Straße Unter den Linden in Osterholz-Scharmbeck. Diese beabsichtigte im weiteren Verlauf nach links auf die Straße Stubbenkuhle abzubiegen. Hierbei übersah sie die vorfahrtsberechtigte 61-jährige Fahrzeugführerin in ihrem Citroen, welche die Straße Stubbenkuhle in Richtung Worpswede befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die 61- jährige Fahrzeugführerin leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die vor Ort auslaufenden Betriebsstoffe wurden durch die Freiwillige Feuerwehr gebunden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 13.000 Euro.

Bereich Achim

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Achim. Fahren ohne Fahrerlaubnis - In Achim, Schmiedeberg, kontrollierten Polizeibeamte am Samstagabend einen Fahrzeugführer, welcher mit seinem VW Golf unterwegs gewesen ist. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, da diese ihm bereits zuvor entzogen wurde. Dem 52-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn eingeleitet. Da sich die Halterin des PKW mit im Fahrzeug befand und die Fahrt zugelassen hat, wurde auch gegen sie ein Strafverfahren eigeleitet.

Fahren ohne gültiger Fahrerlaubnis

Achim. Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierten Polizeibeamte einen Pkw im Bereich Thedinghausen-Werder. Der 19-jährige Fahrzeugführer händigte den Polizeibeamten einen türkischen Führerschein aus. Da der 19-Jährige sich bereits seit längerer Zeit in Deutschland aufhält, hat die türkische Fahrerlaubnis, da sie nicht in den EU-Geltungsbereich fällt, ihre Gültigkeit verloren und er hätte eine deutsche Fahrerlaubnis beantragen müssen. Somit mussten die Polizeibeamten sowohl gegen ihn als auch gegen den Fahrzeughalter ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis einleiten. Ebenfalls wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Betrunken zum Einkaufen

Achim. Betrunken zum Einkaufen - Auf dem Parkplatz eines örtlichen Supermarktes in Thedinghausen fiel Polizeibeamten am Samstagabend ein 56-jähriger Fordfahrer auf, der augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Eine genauere Überprüfung durch die Beamten ergab, dass der 56-jährige unter Alkoholeinfluss stand. Der Alkoholtest ergab ein Wert von 0,94 Promille. Gegen ihn wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Gefährliche Körperverletzung beim Osterfeuer in Achim Achim. Gefährliche Körperverletzung durch Flaschenwurf - Am Sonntag, 09.04.2023, gegen 02:10 Uhr, kam es beim Osterfeuer in 28832 Achim, Schrägdamm, zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Täter warf aus einer stark alkoholisierten 3-köpfigen Personengruppe eine Bierflasche auf das 36-jährige Opfer. Dieses wird hierbei im Gesicht getroffen und leicht verletzt. Nach der Tat flüchteten die 3 Personen unerkannt. Die Personengruppe fiel bereits vorher durch randalierendes Verhalten auf. Trotz Aufforderung der dort zuständigen Feuerwehr wollte die Personengruppe die Örtlichkeit nicht verlassen. Wer Hinweise zu den Personen geben kann, setzt sich mit der Polizei in Achim in Verbindung.

Bereich Verden

Fahren ohne Führerschien und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Verden. Fahren ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 00:40 Uhr, kontrollieren Polizeibeamte ein Fahrzeug auf der Scharnhoster Straße in Verden. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer keinen Führerschein besitzt und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Bereich Langwedel

Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahrzeug ohne Pflichtversicherung BAB 27. Fahrzeug ohne Pflichtversicherung und Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss - Am Sonntag, 09.04.2023, gegen 00:39 - 00:59 Uhr, wird der Polizei ein PKW in Thedinghausen gemeldet, der durch seine unsichere Fahrweise auffällt. Im Rahmen der Fahndung kann der PKW auf der A 27 festgestellt werden. Bei der anschließenden Kontrolle wird festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss steht. Ein Alkoholtest ergibt eine Atemalkoholkonzentration von 1,03 Promille. Ihm wird eine Blutprobe entnommen. Ferner wird festgestellt, dass für den PKW keine Haftpflichtversicherung mehr besteht. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren. Gegen die Fahrzeughalterin wird ebenfalls ein Strafverfahren wegen Zulassen des Fahrens ohne Haftpflichtversicherung eingeleitet. Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen mit hohem Sachschaden auf der A 27

BAB 27. Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - Am Samstag, 08.04.2023, gegen 18:30 Uhr, überholt eine 49-jährige Fahrzeugführerin einen langsam fahrenden PKW auf der A 27, Höhe km 38,9, Fahrtrichtung Walsrode. Sie bemerkt einen von hinten zügig herannahenden PKW und wechselt auf den Hauptfahrstreifen. Bei dem Wiedereinscheren schätzt sie den Abstand zum PKW des 20-jährigen Fahrzeugführers falsch ein und kollidiert mit dem PKW, obwohl dieser noch versucht nach rechts auszuweichen. Der PKW des 20-jährigen ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 15000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell