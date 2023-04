Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 07.04.2023

Verden/Osterholz (ots)

Bereich PI Verden

- Keine presserelevanten Ereignisse -

Bereich PK Achim

Ohne Fahrerlaubnis angetroffen

Achim. Am Donnerstag, dem 06.04.2023, kontrollierten Beamte der Polizei Achim einen 35-jährigen Achimer, welcher mit seinem Peugeot und Anhänger im Stadtzentrum unterwegs war. Hierbei wurde festgestellt, dass der 35-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Im Anschluss wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 35-Jährigen wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Bereich ESD-BAB Langwedel

Handtasche entwendet

A27, FR Cuxhaven, Parkplatz Hamwiede. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, um kurz nach ein Uhr, wurde die Geschädigte auf dem Parkplatz Hamwiede Nord durch eine unbekannte männliche Person angesprochen. Dieser lockte die Geschädigte unter Vorspielen falscher Tatsachen aus ihrem Pkw. In der Zwischenzeit wurde durch einen zweiten unbekannten Mann die Handtasche aus dem Auto der Geschädigten entwendet. Ein Täter wird ca. 1,60 bis 1,70 m groß, ca. 30 Jahre alt, schwarzes Haar und schwarzer Vollbart und schwarz gekleidet mit einem Kapuzenpullover beschrieben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Langwedel unter 04232/945990 zu melden.

Verkehrsunfallflucht unter Beteiligung eines Pferdeanhängers

A27, FR Hannover, zw. AS Verden Nord und Ost. Am Donnerstagnachmittag überholte der bislang unbekannte Verursacher den Pkw samt Pferdeanhänger einer 26-Jährigen. Der Verursacher hielt dabei nicht genügend Seitenabstand zum Volkswagen der 26-Jährigen, sodass diese nach rechts ausweichen musste. Das Gespann geriet dabei ins Schleudern und kollidierte erst mit der rechten Schutzplanke und anschließend schleuderte es gegen die linke und erneut gegen die rechte Schutzplanke. Der Pferdeanhänger samt Pferd kippte dabei auf die Seite. Die 26-Jährige wurde bei dem Unfall leichtverletzt. Der Verursacher entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Die Autobahnpolizei Langwedel hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Langwedel unter 04232/945990 zu melden.

Verkehrsunfallflucht während einer Unfallaufnahme

A1, FR Münster, zw. AS Posthausen und AS Oyten. Am Nachmittag des 06.04.2023, um 16:00 Uhr, wurde die rechte Fahrbahn aufgrund eines Verkehrsunfalles gesperrt und mit Warnleuchte abgesichert. Der unbekannte Verursacher überfuhr mit seinem Sattelzug, beim Einscheren von der mittleren auf die rechte Fahrspur, am Ende der Unfallstelle, die letzte Warnleuchte. Der Verursacher hielt danach kurzzeitig auf dem Standstreifen an und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, bevor die anwesenden Kollegen einschreiten konnten. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Langwedel unter 04232/945990 zu melden.

Bereich PK Osterholz

Einbruch in Wohnhaus

Osterholz-Scharmbeck. In der Zeit vom 05.04.2023, 17:00 Uhr, bis zum 06.04.2023, 10:00 Uhr, drangen unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Wintergartens sowie einer Terrassentür in ein Einfamilienhaus in dem Hermann-Löns-Weg ein. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Täter das Einfamilienhaus und flüchteten anschließend unerkannt. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

Schmorbrand eines Wohnmobils

Schwanewede. Am 06.04.2023, um 17:25 Uhr, erhitzte sich aus bislang unbekannter Ursache ein Kabel während der Probefahrt eines Wohnmobils in der Straße Achtern Heben. Der Kabelbaum des Fahrzeuges fing Feuer, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Durch die Rauchentwicklung wurde die 57-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Schwanewede. Am Donnerstagmittag befuhr eine 62-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw den Hummelweg in Richtung Mohrmannsweg. Aufgrund eines medizinischen Notfalls und ohne Einwirkung Dritter, beschleunigte sie ihren Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf durchquerte sie die angrenzenden Beete und prallte schließlich gegen zwei auf einem Grundstück geparkte Fahrzeuge. Die 62-Jährige verletzte sich durch den Unfall schwer. Der Sachschaden wird auf ca. 28.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Radfahrer

Lilienthal. Am Donnerstagmorgen, gegen 08:25 Uhr, kam es in der Falkenberger Landstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 66- jähriger Radfahrer leicht verletzte. Der Radfahrer fuhr auf dem Geh- und Radweg, als eine 75- jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw aus einer Zufahrt auf die Falkenberger Landstraße abbiegen wollte und den Radfahrer dabei übersah. Durch den Zusammenstoß stürzte der 66-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell