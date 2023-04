Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 06.04.2023: ++ BMW gestohlen ++ Verletzte bei Verkehrsunfällen ++ Einbruch in Kosmetikstudio ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ BMW gestohlen ++

Langwedel. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in der Grenzstraße ein BMW entwendet.

Nach ersten Erkenntnissen entwendeten gegen 01:33 Uhr bislang unbekannte Täter einen BMW von einem Privatgrundstück und flüchteten unerkannt. Der Gesamtschaden lässt sich mit etwa 50.000 Euro beziffern.

Die Polizei sucht nun nach zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04321/8060 zu melden.

++ Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall ++

Verden. Am Mittwochmorgen kam es in der Lessingstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Personen leicht verletzten. Ein 83-jähriger Fahrer eines Ford kommt ersten Informationen zufolge gegen 09:11 Uhr in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr, sodass er mit einem 60-jährigen Fahrer eines Mazdas zusammenstößt. Beide Fahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 1.300 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

++ LKW fährt auf Pannenfahrzeug auf - eine Person leicht verletzt ++

Verden/Kirchlinteln/A27. Am Mittwochabend ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A27, bei dem sich eine Person leicht verletzte.

Ein 33-jähriger Fahrer eines Lkw befuhr gegen 19:32 Uhr die A27 in Fahrtrichtung Cuxhaven. Zwischen den Anschlussstellen Walsrode-West und Verden-Ost kam der Fahrer des Lkw ersten Informationen zufolge nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf einen am Standstreifen abgestellten BMW auf. Ersten Angaben nach stellte der 34-jährige Fahrer des BMW sein Fahrzeug aufgrund eines technischen Defekts auf dem Standstreifen ab. Ein 57-jähriger Beifahrer des BMW verletzte sich aufgrund des Verkehrsunfalls leicht. Ein 25-jähriger und ein 19-jähriger Mitfahrer des BMW sowie die Fahrer der beiden Fahrzeuge blieben unverletzt.

Der Sachschaden lässt sich mit insgesamt etwa 30.000 Euro beziffern. Der Lkw und der BMW waren aufgrund des Unfalls nicht mehr fahrbereit.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Einbruch in Kosmetikstudio ++

Schwanewede. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einem Einbruch in ein Kosmetikgeschäft, bei dem die bislang unbekannten Täter Bargeld entwendeten.

Zwischen 00:35 Uhr und 00:50 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen eines Kosmetikstudios in der Straße Heidkamp. Ersten Informationen zufolge entwendeten die unbekannten Täter Bargeld und flüchteten unerkannt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell