Lastrup - Diebstahl

In der Zeit zwischen Mittwoch, 26. Oktober 2022, 18.30 Uhr und Donnerstag, 27. Oktober 2022, 7.55 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen Netzwerkrouter, welcher an der Außenwand einer Tierarztpraxis in der Molberger Straße angebracht war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl

Am Donnerstag, 27. Oktober 2022, gegen 18.30 Uhr, war eine 51-jährige Frau gerade dabei, ein Geschäft in der Straße Altes Stadttor abzuschließen, als ein unbekannter Mann an ihr Fahrrad herantrat und aus dem Fahrradkorb ihre Handtasche entwendete. Er flüchtete anschließend auf seinem sportlichen Herrenfahrrad in Richtung Lange Straße und von dort in Richtung Mühlenstraße. Die Frau hatte zunächst die Verfolgung aufgenommen, verlor ihn jedoch schließlich aus den Augen. Der Unbekannte wurde beschrieben als ca. 30 Jahre alt und von schlanker Statur. Er trug eine schwarze Jacke und eine blaue Jeanshose. Er hatte dunkle, mittellange, wuschelige Haare. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Löningen - Diebstahl

Am Donnerstag, 27. Oktober 2022, um 22.26 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Mann aus einem Garten im Windmühlenweg zehn Limonadenflaschen aus einer Getränkekiste. Dabei wurde der Mann von einem Anwohner beobachtet und angesprochen, woraufhin dieser flüchtete. Der Mann wurde beschrieben als ca. 180 cm groß mit normaler Statur. Er trug eine schwarze Mütze und hatte eine Taschenlampe dabei. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cloppenburg - Pedelec-Diebstahl

Am Samstag, 22. Oktober 2022, zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein verschlossen abgestelltes Pedelec der Marke Kalkhoff Durban. Das Fahrrad stand in diesem Zeitraum in der Lange Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Lastrup - Versuchter Einbruch

Zwischen Mittwoch, 26. Oktober 2022, zwischen 22.00 Uhr und Donnerstag, 27. Oktober 2022, 11.00 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Person die Garagentür sowie ein Fenster eines Neubaus in der Steinmetzstraße aufzubrechen. Darüber hinaus wurde ein Fenster eingeschlagen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

Löningen - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Donnerstag, 27. Oktober 2022, um 19.43 Uhr, fuhr ein 20-jähriger Autofahrer im Schwedenweg. Die Polizeibeamten hatten bei der Kontrolle den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Außerdem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 27. Oktober 2022, um 10.12 Uhr, fuhr ein 46-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Cappelner Straße und wollte an der Ampelkreuzung nach links auf die Fritz-Reuter-Straße abbiegen. Dabei fuhr er auf einen vor ihm, verkehrsbedingt haltenden, 44-jährigen Transporterfahrer aus Ibbenbühren auf. Der 46-jährige Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 27. Oktober 2022, um 10.17 Uhr, fuhr ein 61-jährige Autofahrer aus Emden auf der Varrelbuscher Straße in Richtung Varrelbusch. An der Kreuzung Industriestraße wollte er über die Linksabbiegerspur den vor ihm fahrenden, nach rechts abbiegenden Verkehrsteilnehmer überholen. In der Kreuzungsmitte kam es dann mit der von rechts kommenden, wartepflichtigen 76-jährigen Autofahrerin aus Garrel zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurde die 45-jährige Beifahrerin des 61-jährigen Mannes leicht verletzt.

Cappeln - Verkehrsunfall mit fünf leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, 27. Oktober 2022, um 16.10 Uhr, fuhr eine 43-jährige Autofahrerin aus Cappeln auf der Straße Hogen Brink in Richtung Tenstedt. Dabei überfuhr sie die Kreuzung Schierlingsdamm und missachtete die Vorfahrt der von rechts kommenden 43-jährigen Autofahrerin aus Cloppenburg. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Die beiden Autofahrerinnen sowie ein 36-jähriger Beifahrer und zwei Mitfahrer im Kindesalter der Cloppenburgerin wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Ermke - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, 27. Oktober 2022, um 16.20 Uhr, fuhr ein 82-jähriger Fahrradfahrer aus Ermke auf der Brinkstraße in Richtung Haferkamp. Hinter ihm fuhr eine 62-jährige Pedelecfahrerin aus Ermke und wollte ihn nach Klingeln überholen. Beim Überholvorgang scherte der 82-jährige Ermker plötzlich nach links aus und es kam zum Zusammenstoß. Beide stürzten und wurden leicht verletzt.

