POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 08.04.2023

Bereich Verden

Es liegen keine presserelevanten Meldungen vor.

Bereich Achim

Thedinghausen. Einbruch in Vereinsheime - Vermutlich in der Zeit von Donnerstag, den 06.04, bis Freitag, den 07.04. gelang zumindest ein unbekannter Täter durch jeweils zerstören bzw. aufhebeln einer Fensterscheibe / eines Fensters in das Innere der nebeneinanderliegenden Vereinsheime des TSV Thedinghausen und der Tennisgemeinschaft Thedinghausen e.V. Aus dem Vereinsheim des TSV Thedinghausen wurden hierbei Hifi- und Elektrogeräte entwendet. Zeugen, die Angaben zu der Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim zu melden.

Bereich Osterholz-Scharmbeck

Osterholz-Scharmbeck / Holste. Diebstähle aus Selbstbedienungsläden - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Diebstahl von Bargeld aus einem Selbstbedienungsladen in der Straße Alt Ohlenstedt in Osterholz-Scharmbeck. Unbekannte Täter hebelten das Geldfach eines Eierautomaten auf und entwendeten die Tageseinnahmen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2.500 Euro. Gegen 05:40 Uhr betraten unbekannte Täter einen weiteren Selbstbedienungsladen in der Dorfstraße in Holste. Dort hebelten sie einen Safe auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Hierdurch ist ein Gesamtschaden von 750 Euro entstanden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter 04791/3070 entgegen.

Schwanewede. Einbruch in Tischlerei - In der Zeit von Freitag, 18:30 Uhr bis Samstag, 07:00 Uhr wurde in eine Tischlerei in der Vorbrucher Straße in Schwanewede eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt, entwendeten aus den Räumlichkeiten Fahrzeugschlüssel sowie Werkzeuge und flüchteten anschließend unerkannt. Der Gesamtschaden kann zurzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Fahrzeuge bei der Polizei Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

Autobahnpolizei Langwedel

BAB 27, RF Cuxhaven, Bereich Verden. Verkehrsunfall mit zwei Verletzten - Freitagabend, gegen 20:15 Uhr, kam es auf der BAB 27 zu einem Verkehrsunfall, als ein 46-Jähriger mit seinem VW Touareg die BAB 27 in Richtung Cuxhaven befuhr und auf Grund eines sog. Reifenplatzers nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist. Der Fahrzeugführer durchfuhr mehrere Meter Berme, schleuderte zurück auf die Fahrbahn und prallte anschließend in die Mittelschutzplanke. Durch herumfliegende Trümmerteile wurde ein auf der Gegenfahrbahn in Richtung Walsrode fahrender Pkw am Reifen beschädigt. Der Fahrer des VW und sein 46-jährige Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde die BAB 27 für ca. 1, 5 Stunden voll gesperrt.

