Sonntag, 16.07.2023, gegen 20:00 Uhr

Peine | Ilsede | Klein Ilsede | Ilseder Mühle

Am Sonntag, gegen 20:00 Uhr, ritt eine 54-jährige Reiterin auf ihrem Pferd in Richtung Klein Ilsede. Plötzlich und unerwartet erschreckte sich das Pferd und läuft auf die Fahrbahn. Auf der Fahrbahn kommt es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pferd und einem vorbeifahrenden Pkw. Am Pkw entstand ein Sachschaden. Das Pferd musste aufgrund der Schwere der Verletzungen vor Ort erlöst werden. Die Reiterin kam leicht verletzt in das Klinikum Peine und wurde versorgt.

