Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: 140 Tage Haft nach bundespolizeilicher Kontrolle am Hamburger Hauptbahnhof-

Hamburg (ots)

Am 17.05.2023 gegen 21.40 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.41) nach einer Personalien-Kontrolle am Hamburger Hauptbahnhof fest. Zuvor reagierte der Mann bei Erkennen der Präsenzstreife sehr nervös, den Grund ermittelten die eingesetzten Polizeibeamten vor Ort auch sehr schnell: "Der Verurteilte wurde seit Anfang Mai 2023 mit einem Haftbefehl (Beleidigung) gesucht, da er eine geforderte Geldstrafe in der Höhe von 2.800 Euro nicht gezahlt hatte. " "Jetzt hat der deutsche Staatsangehörige eine Ersatzfreiheitsstrafe von 140 Tagen zu verbüßen." Ein angeforderter Arzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit des Gesuchten fest. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Mann der U-Haftanstalt zugeführt.

RC

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell