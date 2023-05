BPOL-HH: 2,8 Promille: Mann fuchtelt mit Schere herum und spuckt Passantin im Hauptbahnhof an.

Hamburg (ots) - Am 13.05.2023 gegen 18.30 Uhr nahmen Bundespolizisten einen betrunkenen Mann unter erheblichen Widerstandshandlungen im Bahnhof Hamburg-Harburg in Gewahrsam. Der 31-Jährige geriet zuvor aufgrund erheblicher alkoholbedingter Ausfallerscheinungen in das Visier einer Präsenzstreife. "Der polnische ...

mehr