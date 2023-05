Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Weitere Festnahme im Hamburger Hauptbahnhof: Per Haftbefehl gesuchte Frau macht lautstark auf sich aufmerksam.

Am 13.05.2023 gegen 21.00 Uhr nahmen Bundespolizisten eine per Haftbefehl gesuchte Frau (w.41) im Hauptbahnhof fest. Die Gesuchte geriet in das Visier einer Streife der Bundespolizei, da sie im Bereich der Schließfachanlagen laut herumschrie. Bundespolizisten wiesen die deutsche Staatsangehörige auf ihr Fehlverhalten hin und überprüften die Personalien; Ergebnis: Ausschreibung zur Festnahme.

"Seit Mitte März 2023 wurde die Verurteilte mit einem Haftbefehl (mehrere Fälle von Hausfriedensbruch) gesucht. Die 41-Jährige hatte eine geforderte Geldstrafe nicht gezahlt und war bislang untergetaucht."

"Jetzt hat die Gesuchte noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 57 Tagen zu verbüßen."

Weiterhin liegen auch noch zwei Fahndungsnotierungen der Staatsanwaltschaft zur Ermittlung des Aufenthalts aufgrund begangener Straftaten gegen die Gesuchte vor.

Nach Überprüfung des gesundheitlichen Zustands durch eine angeforderte RTW - Besatzung und Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde die Frau einer Haftanstalt zugeführt.

Zuvor hatten Bundespolizisten bereits morgens einen gesuchten Mann verhaftet, siehe PM OTS: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5508358

