Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230327 - 0362 Frankfurt-Praunheim: Falsche Polizeibeamte rauben älteres Ehepaar aus

Frankfurt (ots)

(lo) Am späten Sonntagabend (26. März 2023) kam es im "Praunheimer Weg" zu einem schweren Raub. Das geschädigte Ehepaar erlitt einen Schock. Die Täter sind flüchtig. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es gegen 23.00 Uhr im "Praunheimer Weg" bei einem Ehepaar im Alter von 70 und 72 Jahren geklingelt haben. Als der 70-jährige Ehemann die Wohnungstür öffnete, standen vier angebliche Polizeibeamte in Zivil vor ihm. Sie gaben an, von der örtlichen Polizeidienststelle zu sein und in die Wohnung zu müssen. Nachdem die mutmaßlichen Täter die Wohnung betreten hatten, bedrohten sie sowohl den Ehemann, als auch seine 72-jährige Ehefrau mit Schusswaffen. Sie durchsuchten die Wohnung und flüchteten eineinhalb Stunden später in unbekannte Richtung. Als die Polizei alarmiert wurde und eintraf, stand das Ehepaar sichtlich unter Schock. Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Über die Beute liegen noch keine Angaben vor. Die Ermittlungen dauern an.

Täterbeschreibung:

1. Täter: Männlich, ca. 188 cm groß, 30 - 35 Jahre alt, kurze dunkle Haare, dunkel gekleidet und maskiert mit einer schwarzen Mund-Nasenbedeckung,

2. Täter: Männlich, ca. 188 cm groß, 30 - 35 Jahre alt, kurze dunkle Haare, dunkel gekleidet und maskiert mit einer schwarzen Mund-Nasenbedeckung,

3. Täter: Männlich, ca. 165-172 cm groß, 30 - 35 Jahre alt, kurze dunkle Haare, dunkel gekleidet und maskiert mit einer schwarzen Mund-Nasenbedeckung,

4. Täter: Männlich, ca. 165-172 cm groß, 30 - 35 Jahre alt, kurze dunkle Haare, dunkel gekleidet und maskiert mit einer schwarzen Mund-Nasenbedeckung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell