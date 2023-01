POL-BO: Verfassungswidrige Schmierereien in Bochum - Zeugen gesucht

Bochum (ots) - Einen hohen Sachschaden an einer Rolltreppe verursachte ein bislang unbekannter Täter an der U-Bahn-Station "Schauspielhaus" in Bochum. Im Zeitraum von Sonntag, 22. Januar, 10 Uhr, bis Montag, 23. Januar, 10 Uhr, sprühte eine noch unbekannte Person im Bereich der Rolltreppe einen Feuerlöscher leer. Die Zwischenebene der U-Bahn-Station war stark ...

mehr