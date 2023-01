POL-BO: Sachbeschädigung an U-Bahn-Station "Schauspielhaus": Feuerlöscher leer gesprüht

Bochum (ots) - Die Polizei sucht nach einem Tatverdächtigen, der am Samstagabend, 21. Januar, in gleich zwei Fällen Smartphones gestohlen haben soll. Der erste Fall ereignete sich gegen 18.15 Uhr auf dem Castroper Hellweg in Bochum-Grumme. Nach bisherigen Kenntnisstand bot ein 68-jähriger Bochumer zuvor sein Smartphone über einen Online-Marktplatz zum Verkauf an. ...

