POL-MK: Schlägerei in Umkleidekabine

Neuenrade (ots) - Eine 52-jährige Busfahrerin wurde am Dienstagabend, gegen 19:00, durch Unbekannte überfallen, nachdem sie im Bereich der Bahnhofstraße ihre eigentliche Fahrt beendet hatte. Nachdem augenscheinlich alle Fahrgäste an der dortigen Endhaltestelle ausgestiegen waren, fuhr sie mit dem Bus auf der Küntroper Straße in Fahrtrichtung Ortslage Küntrop weiter. Aus dem hinteren Bereich des Busses näherte sich ...

mehr